Facebook-Währung Libra. Symbolbild

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Die Bundesregierung will die von Facebook angekündigte Kryptowährung Libra blockieren. In der Großen Koalition herrsche Einigkeit darüber, "marktrelevante private Stablecoins" nicht zuzulassen, sagte CDU-Parlamentarier Thomas Heilmann dem "Spiegel".



Gemeinsam mit Frankreich bekräftigte Deutschland beim Treffen der EU-Finanzminister in Helsinki die Vorbehalte gegen das Facebook-Vorhaben. Der US-Konzern will Libra im kommenden Jahr einführen. Er verspricht den Nutzern seiner Plattformen, das Einkaufen und Geldüberweisen im Internet werde dadurch so einfach wie das Versenden einer Textnachricht.