KSC-Trainer Alois Schwarz (li.) und Sportdirektor Oliver Kreuzer (Archiv)

Quelle: imago/Rudel

Zweitligist Karlsruher SC hat sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Alois Schwartz getrennt. Das gab der Tabellenvorletzte nach zuletzt vier Niederlagen in Folge bekannt. Auch Co-Trainer Dimitrios Moutas muss gehen. "Bis auf Weiteres" übernimmt Christian Eichner, der ebenfalls bereits als Co-Trainer zum Stab des KSC gehörte, den Posten.



"Allen Beteiligten ist die Entscheidung sehr schwergefallen", sagte Geschäftsführer Oliver Kreuzer. Schwartz hatte den KSC im August 2017 übernommen und von einem Abstiegsplatz in der 3.Liga nach zwei Jahren zum Wiederaufstieg in die 2.Bundesliga geführt.