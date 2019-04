John Bolton (Archiv).

Quelle: Wilfredo Lee/AP/dpa

Die USA erhöhen den Druck auf die Regierungen in Kuba, Venezuela und Nicaragua. Das Weiße Haus kündigte Einschränkungen bei Reisen und bei Geldüberweisungen nach Kuba an. Damit dreht die Regierung von US-Präsident Donald Trump die Lockerungspolitik von dessen Vorgänger Barack Obama weiter zurück. Gegen die Zentralbank Venezuelas und gegen eine Bank in Nicaragua wurden Sanktionen verhängt.



US-Sicherheitsberater John Bolton nannte Kuba, Venezuela und Nicaragua eine "Troika der Tyrannei".