Die Brotkrise ist nicht das einzige Problem, das an der Basis Unruhe auslöst. In Künstlerkreisen sorgt das Dekret 349 von Präsident Diaz-Canel für Unmut. Es soll Künstlern öffentliche oder private Auftritte nur mit der vorherigen Erlaubnis des Kulturministeriums gestatten, was de facto einer Überwachung durch die Regierung gleichkommt. Künstler müssen Mitglied in einem der staatlich kontrollierten Künstlerverbände sein und eine staatliche Erlaubnis für Auftritte und die Vermarktung ihrer Kunst vorweisen können. Das alles sind Instrumente, mit denen regierungskritische Künstler sehr schnell aus dem Verkehr gezogen werden könnten.