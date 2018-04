Er hat Kuba von einer sowjet-ähnlichen zentralen Planwirtschaft ins einundzwanzigste Jahrhundert geführt. Aber er hat diesen Prozess nicht zu Ende gebracht. Kubaexperte William LeoGrande über Raul Castro

Auch wenn einige Geschichten aus seiner Zeit als junger Provinzpolitiker Offenheit und Volksverbundenheit vermitteln, ein Kurswechsel ist von dem sorgfältig ausgesuchten Nachfolger nicht zu erwarten. Raul hatte, von ökonomischer Notwendigkeit getrieben, 2011 eine gewisse wirtschaftliche Öffnung herbeigeführt. In begrenztem Rahmen wurde Einzelhandel erlaubt, der Privaterwerb von Immobilien ermöglicht und verstärkt um ausländische Direktinvestoren geworben. In den letzten Jahren sind diese Reformen etwas stagniert.



William LeoGrande, Kubaexperte an der American University in Washington, D.C., beschreibt die Situation so: "Rauls Vermächtnis ist, dass er sozialistische Tabus brach, indem er einige marktwirtschaftliche Mechanismen einführte um das Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Er hat Kuba von einer sowjet-ähnlichen zentralen Planwirtschaft ins einundzwanzigste Jahrhundert geführt. Aber er hat diesen Prozess nicht zu Ende gebracht."