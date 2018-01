Viele Urlauber und Kubaner nehmen es gelassen, flanieren am Parque Central zwischen entwurzelten Bäumen und umgestürzten Laternen umher. Ein Spanier nimmt eine ältere Kubanerin am Arm und führt sie über die glitschige, vermüllte Straße. Der Eigentümer eines Restaurants am Plaza Vieja hat vorgesorgt und in drei riesigen Behältern in Mülltonnengröße Bier auf Eis gelegt. In der Küche wird mit Gas gekocht. Vor dem Restaurant bilden sich Schlangen.