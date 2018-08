Ferrer Garcia gehört - wie die von der EU mit dem Sacharow-Preis ausgezeichnete Bürgerrechtsbewegung "Frauen in Weiß" - zu jenem Teil der kubanischen Opposition, die unter dem Projekt "Cuba Decide" (Kuba entscheide) freie, unabhängige und international beobachtete Wahlen einfordert. Nach eigenen Angaben werden die "Frauen in Weiß" allerdings seit 153 Sonntagen in Folge an ihrem traditionellen Schweigemarsch im Anschluss an einen Gottesdienst gehindert. Es kommt immer wieder zu Festnahmen. Für die kubanische Opposition scheint auch im Kuba mit neuer Verfassung kein Platz.