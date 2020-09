Alicia Alonso wird von Fidel Castro ausgezeichnet. Archivbild

Die kubanische Tänzerin Alicia Alonso ist im Alter von 98 Jahren gestorben. Das berichtete die Parteizeitung "Granma" unter Berufung auf das Nationalballett, das Alonso geleitet hatte. Die "Primaballerina Assoluta" hinterlasse eine gewaltige Lücke, aber auch ein unübertreffbares Vermächtnis, twitterte der Staatschef des sozialistischen Karibikstaates, Miguel Diaz-Canel.



Medienberichten zufolge starb Alonso in einem Krankenhaus in der kubanischen Hauptstadt. Seit ihrem 20. Lebensjahr war sie so gut wie blind.