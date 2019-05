Zum Abschluss ihres dreitägigen Parteikongresses ruft die FDP zur Teilnahme an der Wahl zum Europäischen Parlament am 26. Mai auf. "Wir verschenken Europas Chancen, die Chancen der Bürgerinnen und Bürger. Deshalb kann Europa auf keinen einzigen Wähler verzichten. Europa braucht Sie!", heißt es im Wahlaufruf, den der Parteitag in Berlin an diesem Sonntag beschließen will.