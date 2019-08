Wolfgang Kubicki hält nichts von dem Gesetzentwurf. Archivbild

Quelle: Patrick Pleul/zb/dpa

Bundestags-Vizepräsident Wolfgang Kubicki hat den Gesetzentwurf von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) zum Abbau des Solidaritätszuschlags als verfassungswidrig kritisiert. "Wenn die Union diesen Weg mit den Sozialdemokraten mitgehen will, werden sie krachend in Karlsruhe scheitern", sagte der FDP-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.



Finanzminister Scholz will mit der Reform des Solidaritätszuschlags ab 2021 96,5 Prozent der heutigen Soli-Zahler besserstellen als heute.