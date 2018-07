Cocktailooo, der Name erinnert an andere Lieferdienste wie Lieferando oder Deliveroo. Und auch die Grundidee des Start-ups ist eine Ähnliche: "Warum nicht den Cocktail an den Strand bringen, an den See oder auch nach Hause?", fragte sich Gründer Cesur Yeni nach vielen Jahren als Barkeeper in der Gastronomie.