Teilnehmer tragen während des «Morgenstraichs» der Basler Fasnacht

In Basel hat am frühen Morgen mit dem Anzünden hunderter Laternen und lautem Pfeif- und Trommelkonzert die dreitägige "Fasnacht" begonnen. Traditionsgemäß eine Woche nach Rosenmontag setzte der Zeremonienmeister mit dem Befehl "Morgestraich: Vorwärts, marsch!" um Punkt 4 Uhr tausende Teilnehmer der frühmorgendlichen Umzüge in Bewegung.



Die Stadt erwartet 200.000 Besucher. Die "Fasnacht" steht seit zwei Jahren in der Liste des immateriellen Weltkulturerbes der UN-Kulturorganisation Unesco.