Nach den Schusswaffenattacken in El Paso und Dayton erwartet US-Präsident Donald Trump bei einem Besuch der Städte ein kühler Empfang. Politiker und Bewohner haben Kritik am Besuch des Präsidenten geübt. Ihm wird vorgeworfen, mit seiner aggressiven Rhetorik selbst Rassismus und Gewalt zu schüren.



Ein 21-Jähriger hatte am Samstag im texanischen El Paso an der Grenze zu Mexiko 22 Menschen erschossen. 13 Stunden später tötete ein 24-Jähriger in Dayton (Ohio) neun Menschen, bevor er von der Polizei erschossen wurde.