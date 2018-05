Die Air Force One. Quelle: Christian Merz/KEYSTONE/dpa

Die US-Präsidentenmaschine Air Force One erhält zwei neue Kühlschränke - Kostenpunkt 24 Millionen Dollar. Den Auftrag vergab die Luftwaffe an den Flugzeugbauer Boeing, wie US-Medien berichten.



Die modifizierte Boeing 747 wurde 1990 ausgeliefert. Mittlerweile reichten die Systeme aber nicht mehr aus, um Menschen an Bord mit etwa 3.000 Mahlzeiten über Wochen zu versorgen. Die Kühlschränke bieten einen Lagerraum von knapp zwei Kubikmetern.