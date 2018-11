Kevin Kühnert findet klare Worte für Hans-Georg Maaßen. Quelle: dpa

Die Debatte um den scheidenden Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen geht weiter: Nach ZDF-Informationen hat Maaßen vor einigen Wochen in einer Rede massive Kritik an der Großen Koalition geäußert, vor allem aber an der SPD. Medienberichten zufolge soll er von "linksradikalen Kräften in der SPD" gesprochen haben.



Juso-Chef Kevin Kühnert bestärken diese Aussagen eher. Die SPD "sollte endlich wieder stolz darauf sein, von Teilen der politischen Rechten vollen Herzens gehasst zu werden", schrieb er beim Kurznachrichtendienst Twitter. "Von solchen Leuten will ich keinen Applaus."