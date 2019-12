Wer eine Koalition verlässt, gibt einen Teil der Kontrolle aus der Hand, das ist doch eine ganz nüchterne Feststellung. Kevin Kühnert, Juso-Vorsitzender

Nach anfänglicher GroKo-Kritik hatte Kevin Kühnert seine Partei nach dem Ergebnis der Wahl zum neuen SPD-Vorsitz vor einem vorschnellen Ausstieg gewarnt. "Wer eine Koalition verlässt, gibt einen Teil der Kontrolle aus der Hand, das ist doch eine ganz nüchterne Feststellung", sagte der Juso-Vorsitzende der Düsseldorfer "Rheinischen Post". Das sollten die SPD-Delegierten des Parteitags am Wochenende in Berlin berücksichtigen, wenn sie über ihre Anforderungen an die Koalition beschließen. "Nicht weil sie Angst bekommen sollen, sondern weil Entscheidungen vom Ende her durchdacht werden müssen", erklärte Kühnert, der sich auf dem Parteitag für den Vizevorsitz bewirbt.