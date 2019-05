Bundesgerichtshof

Quelle: dpa

Der Bundesgerichtshof (BGH) entscheidet heute über zwei Eigenbedarfskündigungen wegen eines Härtefalls. In dem einen Verfahren hat ein Vermieter der 80 Jahre alten Mieterin gekündigt, die seit 45 Jahren in einer Berliner Wohnung lebt. Grund: Die junge Familie des Eigentümers braucht selbst mehr Platz.



Das Berliner Landgericht hatte den Eigenbedarf bestätigt. Weil die alte Dame aber schon so lange dort wohnt und ihr eine Demenz attestiert wurde, muss sie laut dem Berliner Urteil nicht ausziehen.