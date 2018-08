Kanzlerin Merkel ist für die Abschaffung der Zeitumstellung. Quelle: Michael Kappeler/dpa

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) befürwortet eine Abschaffung der halbjährlichen Zeitumstellung in der EU. "Ich persönlich hätte jedenfalls dafür eine sehr hohe Priorität", sagte Merkel. Es hätten sich in Europa noch nie so viele Menschen an einer Online-Abstimmung beteiligt, begründete Merkel ihre Haltung.



Bei der EU-weiten Umfrage hatten sich 84 Prozent der 4,6 Millionen Teilnehmer für eine Abschaffung ausgesprochen. "Ich freue mich, wenn die Kommission dieses Votum ernst nimmt", sagte sie.