Deutscher Personalausweis (Symbolbild).

Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Neu ausgestellte Personalausweise in der EU müssen künftig digital gespeicherte Fingerabdrücke enthalten. EU-Staaten und Europaparlament einigten sich auf neue Mindeststandards. In Deutschland ist der Fingerabdruck bislang freiwillig.



EU-Parlament und die EU-Staaten müssen die Einigung noch formell bestätigen. Zwei Jahre später greift die Regelung. Bereits ausgestellte Personalausweise sollen in der Regel noch zehn Jahre gültig bleiben, sofern sie nicht früher ablaufen.