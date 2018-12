Die Deutsche Post ermöglicht Beschäftigten eine Altersteilzeit.

Quelle: Patrick Pleul/ZB/dpa

Bei der Deutschen Post können Beschäftigte künftig schon mit 55 Jahren in Altersteilzeit gehen, vier Jahre früher als bisher. Die Post und die Gewerkschaft Verdi haben dazu einen Generationenvertrag ausgeweitet.



Eine so weitgehende Regelung sei "in der Tariflandschaft bislang einmalig", sagte die Verdi-Vizevorsitzende Andrea Kocsis. Der Vertrag ermögliche es älteren Arbeitnehmern, in körperlich anstrengenden Berufen reduziert bis zur Regelaltersgrenze zu arbeiten, betonte die Post.