Die Sozialdemokraten in Italien sind optimistisch. Archivbild

Quelle: Andrew Medichini/AP/dpa

In Italien sind am Samstag die Verhandlungen über die Zusammensetzung der künftigen Regierung fortgesetzt worden. Dazu kamen Vertreter der künftigen Regierungspartner aus Fünf-Sterne-Bewegung und der bisherigen sozialdemokratischen Oppositionspartei PD zu Gesprächen zusammen. Beide Seiten zeigten sich nach den Beratungen optimistisch.



"Wir sind einige Schritte vorangekommen", teilte der PD-Abgeordnete Graziano Delrio mit und kündigte weitere Gespräche mit der Fünf-Sterne-Bewegung an.