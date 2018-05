Die Digitalisierung soll vorangetrieben werden. Archiv Quelle: Carsten Rehder/dpa

Union und SPD wollen in einer neuen Regierung einen Schwerpunkt auf den Ausbau der Digitalisierung setzen. "Wir wollen, dass Deutschland in dieser Wahlperiode den Sprung nimmt zur Gigabit-Gesellschaft der Zukunft", heißt es in einem Entwurf zur Wirtschaftspolitik.



Die Grundlage dafür sei eine flächendeckende Gigabit-Infrastruktur mit Glasfaser, dem Echtzeit-Mobilfunkstandard 5G und intelligenten Netzen. Nur so könne Deutschland eine Spitzenstellung bei der Digitalisierung erreichen.