Heiko Maas (SPD). Archivbild Quelle: Michael Kappeler/dpa

Der künftige Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) geht mit Respekt und Freude an sein neues Amt. "Vor dem Amt habe ich großen Respekt. Das ist ein Amt, das einmal Willy Brandt innehatte", sagte er in Dillingen am Rande eines Parteitages der SPD Saar. Die Leitung des Außenministeriums sei aber "eine wunderschöne Aufgabe".



Beim Parteitag der Saar SPD wird Maas nach mehr als 17 Jahren den Landesvorsitz an Nachfolgerin Anke Rehlinger abgeben. Die 41-Jährige soll am Samstag gewählt werden.