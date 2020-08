Norbert Röttgen (CDU).

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

In der CDU nimmt die Debatte über Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur immer mehr Fahrt auf. Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen brachte wieder eine Mitgliederbefragung zum künftigen CDU-Vorsitz ins Gespräch. "Ich glaube, dieser Wunsch in der Partei wird immer stärker und hörbarer werden", sagte er nach einem Treffen mit Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer in Berlin.



Röttgen hatte am Dienstag als erster prominenter CDU-Politiker überraschend erklärt, er wolle Parteivorsitzender werden.