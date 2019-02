Die Zentrale der Europäischen Zentralbank in Frankfurt am Main.

Quelle: Boris Roessler/dpa

Die Euro-Finanzminister haben sich für den irischen Notenbankchef Philip Lane als künftigen EZB-Chefvolkswirt ausgesprochen. Es wird erwartet, dass die 28 EU-Finanzminister am Dienstag offiziell ihre Empfehlung aussprechen. Die Entscheidung soll dann Ende März fallen.



Lane sei ein "bestens geschulter und erfahrener Ökonom", so Eurogruppenchef Mario Centeno. Die Amtszeit des derzeitigen Chefvolkswirts, Peter Praet, endet am 31. Mai. Lane ist der einzige Bewerber um die Nachfolge.