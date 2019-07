Mitsotakis: «Jetzt krempeln wir die Ärmel hoch.»

Quelle: Socrates Baltagiannis/dpa

In einer ersten Ansprache nach seinem Wahlsieg hat der künftige griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis den Griechen Mut zugesprochen. "Ich werde für alle Griechen da sein, ich werde hart arbeiten", sagte er am Abend vor Journalisten in Athen. "Jetzt krempeln wir die Ärmel hoch!"



Nach Auszählung von mehr als 70 Prozent der Stimmen kam die Nea Dimokratia auf 39,6 Prozent. Die Partei des linken bisherigen Regierungschefs Alexis Tsipras (Syriza) kam demnach auf 31,6 Prozent.