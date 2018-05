Tobias Hans (CDU) soll Ministerpräsident des Saarlandes werden. Quelle: Oliver Dietze/dpa

Der designierte Ministerpräsident des Saarlandes, Tobias Hans (CDU), sieht in seiner Nominierung ein Zeichen für den Generationenwechsel in seiner Partei. "Das ist ein klares Signal der Erneuerung", sagte der 40-Jährige, der nach seiner Wahl der jüngste Regierungschef in Deutschland sein wird.



Er sehe sich in einer Linie mit seinen Kollegen Daniel Günther (44) in Schleswig-Holstein und Michael Kretschmer (42) in Sachsen. Hans wurde als Nachfolger von Annegret Kramp-Karrenbauer nominiert.