Selenskyj ist zukünftiger Präsident der Ukraine. Archivbild

Quelle: Vadim Ghirda/AP/dpa

Der künftige ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Hoffnungen auf eine baldige Annäherung seines Landes an Russland gedämpft. "Die Realität ist derart, dass heute nach der Annexion der (Halbinsel) Krim und der Aggression im Donbass vom 'Gemeinsamen' nur eines blieb: die Staatsgrenze", teilte der 41-Jährige in einer Pressemitteilung mit.



Russland müsse zuerst die Kontrolle über die 2.295 Kilometer Grenze vollständig an Kiew zurückgeben, bevor wieder "Gemeinsames" gesucht werden könne.