Der Künstler Alex Chinneck steht in dem Bürogebäude. Quelle: Kirsty O'connor/PA Wire/dpa

In einer Nachtaktion hat ein britischer Künstler ein leeres Bürogebäude in eine surreales Werk verwandelt: Alex Chinneck nahm eine Wand des Gebäudes aus den 1960er Jahren auseinander und fügte einen gigantischen Reißverschluss hinzu.



So entsteht der Eindruck, man könnte in das Innere hineinschauen. Das Kunstwerk "Open To The Public" (offen für die Allgemeinheit) ist im englischen Ashford zu sehen. "Ich gestalte verspielte öffentliche Kunstwerke für jedermann", sagte der Bildhauer.