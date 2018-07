Eine Frau in der Installation "Rockaway! 2018: Narcissus Garden". Quelle: -/XinHua/dpa

Rund 1.500 Spiegelkugeln der japanischen Avantgarde-Künstlerin Yayoi Kusama (89) verbringen den Sommer an einem New Yorker Strand. Die Schau "Rockaway! 2018: Narcissus Garden" ist in einem Flugzeughangar und einer anliegenden Galerie auf der Halbinsel Rockaways zu sehen, etwa eine Stunde mit der Fähre von Manhattan entfernt.



Die Spiegelkugeln hatte Kusama ursprünglich 1966 bei der Biennale in Venedig aufgebaut. Inzwischen gilt sie als eine der erfolgreichsten Künstlerinnen ihrer Generation.