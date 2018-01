Noch einen Schritt weiter geht Nissan. Der japanische Konzern forscht bereits an einer "Brain to Vehicle"-Technologie. Springt beispielsweise ein Reh auf die Fahrbahn, misst eine am Kopf platzierte Vorrichtung die Reaktion des Fahrers, erkennt akuten Stress und fängt vorsorglich an zu bremsen. Und sollte der Fahrer einen Blackout haben, steuert der Wagen selbst an den Seitenstreifen und setzt einen Notruf ab. Wann so ein System serienreif ist? Das weiß leider nur die KI.