Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel spricht des Öfteren von Daten als dem "Öl des 21. Jahrhunderts". Dahinter steckt die Überzeugung, dass KI-Systeme bessere Entscheidungen hervorbringen, je mehr Daten sie haben. Die chinesische Regierung begründet damit die Totalüberwachung der Bürger. In der KI-Grundlagenforschung in Deutschland haben sich die Wissenschaftler stärker für die methodische Analyse interessiert, wie ein KI-System zu einer Entscheidung kommt. Deshalb nehmen KI-Institute in Deutschland auch eine führende Position bei der Entwicklung von Kontrollsystemen und Verifikationsmethoden ein. Die sind zum Beispiel dringend notwendig, damit ein autonomes Auto vor Fahrfehlern des KI-Systems gefeit ist. Big Data versus KI-Kontrollsystem: Diese beiden Ansätze in der KI--Forschung wurden oft gegeneinander ausgespielt. Eine zukunftsorientierte KI-Strategie muss mehrere Forschungsansätze berücksichtigen.