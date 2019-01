Die künstliche Intelligenz verändert die Arbeitswelt. Archivbild

Die Ausbreitung von künstlicher Intelligenz in der Arbeitswelt wird nach Ansicht eines der führenden Experten bei all ihrer Wucht auch viele Jobs verschonen. Denn künstliche Intelligenz sei nicht gut in kreativen, strategischen Aufgaben, die Planung oder den Umgang mit Ungewissheit erforderten.



Das sagte der KI-Forscher Kai-Fu Lee auf der Innovationskonferenz DLD in München. Sicher seien aber auch Arbeitsplätze, in denen Beziehungen zwischen Menschen im Mittelpunkt stünden, etwa Lehrer oder Ärzte.