"Die digitale Wirtschaft stellt die Nutzung, den Service in den Mittelpunkt, nicht mehr die Produkte. Produkte werden in der digitalen Gesellschaft zunehmend unwichtiger. Die Subscription Economy wird durch digitale Technologien ermöglicht, die in unserem heutigen Leben ziemlich weit verbreitet sind. Wir denken an Cloud-Computing, an Handys, an künstliche Intelligenz. Dies alles ist Teil dieser umfassenderen Digitalisierung unseres Lebens. Das Beste ist die Wirtschaftlichkeit von Abonnements. das passiert in jeder Branche. Das Geheimnis von Unternehmen, die erfolgreich sind, ist, dass nicht mehr das Produkt wichtig ist. Sie bieten den Kunden einfach den Nutzen bietet, den der von einem Produkt erwartet. das machen sie mit digitalen Technologien. Es geht also um Unterhaltung, nicht um Songs, es geht um Produktivität, nicht um Software, es geht um Transport oder Mobilität und nicht um Autos oder Fahrrad oder Roller. Die europäische Datenschutzgrundverordnung stellt hier ein Rahmenwerk bereit, in dem sich diese Subscription Economy stabil entwickeln kann."



(zusammengestellt von Peter Welchering)