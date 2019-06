Kann Facebook dazu gezwungen werden, Hass-Postings weltweit herauszufiltern? Ja, sagt EU-Generalanwalt Maciej Szpunar. Sämtliche Postings, die wort- oder sinngleich mit einem ehrverletzenden Kommentar sind, dessen Rechtswidrigkeit bereits festgestellt wurde, müssten von dem weltgrößten sozialen Netzwerk gesucht und identifiziert werden, erklärte er am Dienstag in seinem Schlussplädoyer vor dem Europäischen Gerichtshof.



Der EuGH muss darüber entscheiden, ob Facebook dazu verpflichtet werden kann, neben der Löschung konkret beanstandeter Beleidigungen auch weltweit nach "inhaltsgleichen rechtwidrigen Äußerungen" zu suchen und diese zu sperren (Az. C-18/18). Hintergrund ist eine Klage der früheren österreichischen Grünen-Chefin Eva Glawischnig, die sich gegen Beleidigungen im Netz wehrt. Dort war die Politikerin unter anderem als "miese Volksverräterin" beschimpft worden. Das oberste Gericht in Österreich legte den Fall und die Auslegung einer maßgeblichen EU-Richtlinie dem Gerichtshof in Luxemburg vor. Ein Urteil in dem Verfahren wird erst in einigen Wochen erwartet.



Quelle: AFP, dpa