Wellenform eines Musikstücks Quelle: colourbox.de

Teuer kann das Album "I AM AI" der US-Sängerin Taryn Southern nicht gewesen sein - immerhin wurde es komplett von der künstlichen Intelligenz "Amper Music" komponiert, arrangiert und eingespielt. Die Künstlerin suchte am Computer lediglich Musikstil, Instrumente, Tempo aus. Den Rest erledigte der Computer. Und wie klingt das? Gar nicht schlecht. Die Single "Break Free" liegt irgendwo zwischen "Menschen Leben Tanzen Welt" und gefälligem Pop. Also nicht anders als das, was sonst in den Charts läuft.