Seit vier Jahren arbeitet Sujka mit einem 14-köpfigen Team aus Informatikern und Medizinern an der Idee, bis die ersten Patienten die Technik nutzen konnten, dauerte es zweieinhalb Jahre. "We will save one million lives by 2020", steht auf der Website von xbird. Heute nutzen mehrere tausend Patienten seine Software, der Weg ist noch weit. Ein großes Problem sei vor allem Datenschutz. "Selbstverständlich muss man besonders im Gesundheitssystem mit sensiblen Daten verantwortungsvoll umgehen, aber in Deutschland könnte man schon von einer Überregulierung sprechen", findet er.