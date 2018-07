"Der methodische Lernweg bei den KI-Angriffssystemen sieht etwas anders aus", meint Sicherheitsberater Adrian Janotta. Zum Aufspüren von Sicherheitslücken setzen diese Angriffsalgorithmen nicht nur Mustererkennung ein, sondern auch traditionelle Suchmethoden wie Fuzzing. Fuzzing-Software erzeugt zufällige Daten und gibt sie an das zu untersuchende Zielsystem weiter. Eine zeitgleich mitlaufende Monitoring-Software überwacht und protokolliert, wie das zu untersuchende System auf die zufällig generierten Daten reagiert.



So wird beispielsweise ständig der Verbrauch an Rechenzeit, der Speicherbedarf oder der Abbruch eines Algorithmus überwacht. "Das gesamte Laufzeitverhalten eines Computerprogramms wird genau nachverfolgt", erläutert Professor Hartmut Pohl vom Sicherheitsunternehmen Softscheck in Sankt Augustin. Auffälligkeiten im Programmverhalten zeigen dann Sicherheitslücken an. Findet das KI-Angriffssystem eine solche Sicherheitslücke, wählt es entsprechende Angriffsprogramme aus. Adrian Janotta hat dafür auf typische Hacker-Werkzeugsammlungen wie Metasploit zurückgegriffen. "Diese Werkzeuge hat das Angriffssystem gelernt und kann nun entscheiden, welches Werkzeug bei einer gefundenen Sicherheitslücke sich am ehesten für einen erfolgreichen Angriff eignet", sagt Adrian Janotta.