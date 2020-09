"Die Software wird quasi händisch angelernt", weiß Wolf. Bei cirka 3.000 Koteletts wird ihr gezeigt, wo der Knochen sitzt. "Dann findet der mittels KI-Software angelernte Roboter den Knochen anschließend selbstständig", sagt Wolf.



Und nicht nur in der Logistik haben sich Methoden maschinellen Lernens einen festen Platz erobert. So analysiert KI-Software zum Beispiel Fotos von Schaltschränken. Sie prüft, ob alle Kabel am richtigen Platz sitzen und korrekt eingesteckt sind.



Dafür muss das System verschiedene Kabelarten und die Funktionen der unterschiedlichen Steckplätze zuvor gelernt haben. Ein menschlicher Prüfer braucht für solch eine Inspektion ungefähr fünf Minuten. Die KI-Software erledigt das in zwei Millisekunden.