Doch die Zehnte bleibt unvollendet. Denn acht Tage nach seinem Brief an Ignaz Moscheles stirbt van Beethoven und hinterlässt der Nachwelt ein kleines rotes Buch: Fragmente und Skizzen ebendieser zehnten Sinfonie. Und die Musikwissenschaft fragt sich seither, was Beethoven damals wohl im Sinn hatte, wie es wohl aus seiner Feder geklungen hätte.



Immer wieder haben Komponisten und Musikwissenschaftler Versuche unternommen, Beethovens Zehnte zu Ende zu schreiben. Jetzt soll es die künstliche Intelligenz richten. Die Deutsche Telekom hat dazu in Bonn ein halbes Dutzend Wissenschaftler zusammengebracht. Seit Juni 2018 treffen sie sich immer wieder zu Workshops im Beethoven-Haus. Gemeinsam füttern sie die Computer-Software so mit Wissen, dass der am Ende eine Sinfonie ausspuckt. Erste Fragmente sind bereits fertig.