Regierung will Künstliche Intelligenz voranbringen. Archivbild

Quelle: Ole Spata/dpa

Die Bundesregierung will bei der Zukunftstechnologie Künstliche Intelligenz aufholen. Das Kabinett beschloss Eckpunkte einer Strategie, die in den kommenden Monaten erarbeitet werden soll. Demnach soll die Forschung in Deutschland und Europa vernetzt werden. Der Transfer von Ergebnissen soll zudem beschleunigt werden.



Union und SPD hatten in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, Deutschland zu einem weltweit führenden Standort bei der Erforschung von Künstlicher Intelligenz zu machen.