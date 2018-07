Dennoch scheint besonders hierzulande die Skepsis gegenüber Robotern noch tief verwurzelt zu sein - mit schwerwiegenden Folgen auch für die Wirtschaft. Was den Erfolg von Unternehmen im Bereich Künstlicher Intelligenz angeht, liegt Deutschland deutlich hinter China und den USA. Jetzt hat die Bundeskanzlerin das Thema zur Chefsache gemacht und will dafür sorgen, dass Deutschland die "dynamischste Entwicklung" in der Forschung aktiv mitgestaltet. Bis Herbst solle es eine "Strategie Künstliche Intelligenz" geben, kündigte sie im Juni in einem Video-Podcast an. Ziel ist es, gute Forscher anzulocken und sie auch zu halten. Attraktivere Arbeitsangebote, zum Beispiel aus dem Silicon Valley, führen derzeit zum Abwandern vieler Fachkräfte. Dem soll nun in Deutschland entgegengewirkt werden.