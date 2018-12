Bisher haben hier vor allem China und die USA die Nase vorn. Mitte November hatte die Bundesregierung beschlossen, bis zum Jahr 2025 zusätzlich drei Milliarden Euro in diesen Bereich zu investieren. Am Dienstag wird Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Nürnberg erwartet, auf der Agenda des Treffens steht dann die nationale KI-Strategie.



Auch bei der Bekämpfung von Cyberkriminalität spielt Künstliche Intelligenz nach Ansicht Seehofers eine Schlüsselrolle. Mit analytischen Algorithmen etwa könnten auch manche Täter-Profile präzisiert werden. Mit Blick auf Hackerangriffe sagte er: "Wir sind in der Prävention, in der passiven Abwehr durchaus gut." Bei der aktiven Abwehr müsse man besser werden.