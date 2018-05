"Wenn das System on the fly lernt und sich dadurch verändert, ist diese Nachvollziehbarkeit im strengen Sinne nicht mehr so gegeben", gibt KI-Experte Dirk Michelsen zu bedenken. Im schlimmsten Fall wird die Künstliche Intelligenz unkontrollierbar. Die Menschen wissen nicht mehr, wie das KI-System zu einer bestimmten Entscheidung gekommen ist und wie die entsprechenden Ergebnisse berechnet worden sind.