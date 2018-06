Gerst- Graffiti auf einer Straße in Künzelsau Quelle: Oliver Schniepp

Seit Tagen dreht sich alles in dem rund 15.000-Einwohner-Städtchen um die Raumfahrt. Wer durch die Stadt flaniert, wird überall mit dem Thema Weltraum und Raumfahrt konfrontiert: Sogar die Schaufenster der Geschäfte sind entsprechend dekoriert. "Wir begleiten schon das ganze Jahr über die Vorbereitungen von Alexander Gerst und arbeiten auf seine Mission "Horizons" mit verschiedenen Street-Art-Projekten, der Countdown-Uhr und einer Media-Wall in der Weltraumausstellung im Rathaus hin", erzählt Stefan Neumann. Die Ausstellung verändert sich im Lauf der Mission. "Es wird gezeigt, wo Astro-Alex sich befindet, was er gerade macht und welche Experimente anstehen", fügt das Stadtoberhaupt hinzu.