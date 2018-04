Im Streit um das Atomabkommen mit Iran kam Merkel dem US-Präsidenten entgegen, indem sie - wie schon zuvor Macron - das Abkommen von 2015 als unzulänglich bezeichnete. Die Vereinbarung sei zwar ein "erster Schritt". Sie reiche aber nicht, "eine Rolle Irans zu erreichen, die auf Verlässlichkeit gründet". Als "Gegenstand größter Besorgnis" bezeichnete die Kanzlerin das Raketenprogramm Irans sowie die iranischen Aktivitäten in Syrien und im Libanon.



Die an dem Abkommen beteiligten europäischen Staaten sind bereit, über Ergänzungen zu verhandeln. An den bestehenden Vereinbarungen wollen sie aber festhalten. Merkel nannte das Abkommen einen "Baustein". Trump will das Atomabkommen dagegen womöglich komplett aufkündigen. Aufgrund gesetzlicher Vorgaben muss er bis 12. Mai entscheiden, ob er die auf Grundlage des Abkommens ausgesetzten Sanktionen gegen Iran wieder in Kraft setzt.