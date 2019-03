Ein mehr als zwei Meter großer Mondfisch ist an die Küste Südkaliforniens gespült worden. Bisher ging man davon aus, dass die erst 2017 entdeckte Art Mola tecta nur auf der Südhalbkugel der Erde lebt. Der Fisch ist 2,15 Meter lang und 2,27 Meter breit. Der Körperbau der seltsam aussehenden Tiere ist flach und annähernd oval.



An der Identifizierung des Tieres waren unter anderem Experten der University of California, des South Australian Museum und der Murdoch University in Australien beteiligt.