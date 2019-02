Die zwölf Dokumentar- und Spielfilme zeigen die Beziehung zwischen Essen, Kultur und Politik. Es geht um die Balance, die Missstände und Ungleichheiten in der Küche, dem Leben und auf dem Feld.



"Ungleichgewicht hat auch seine Ursachen. Ungleichgewicht im Verhältnis der Geschlechter, im Verhältnis der Nationen in der Ökonomie, in der Landwirtschaft, um wieder aufs Essen zurück zu kehren. Das sind Themen, die in diesen Filmen auftauchen", so der Kurator Thomas Struck. Und auch, wenn das Essen in Deutschland nicht den höchsten Stellenwert hätte, besonders im Vergleich zu Ländern wie Frankreich oder Italien: Essen sei zentral für unser Leben.