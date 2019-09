Die «Hello Kitty»-Katze soll für Nachhaltigkeit werben. Archiv.

Quelle: Gero Breloer/zb/dpa

Die weltbekannte "Hello Kitty"-Katze soll künftig für die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen werben. Mit Videos auf Youtube soll die Katzenfigur auf die Ziele aufmerksam machen.



Laut den UN soll "Hello Kitty" junge Menschen darüber informieren, warum sie sich für Nachhaltigkeit engagieren sollen. Zu den 17 Nachhaltigkeitszielen gehört, dass kein Mensch in Armut leben oder Hunger leiden darf, die Diskriminierung von Frauen beseitigt und der Klimawandel bekämpft werden sollen.