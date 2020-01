Wer in den Augen der Regierung als talentiert gilt, ist unklar. Der zweite Film, der kürzlich Missbilligung von oben zu spüren bekam, ist das Drama "A Vida Invisível", in Deutschland "Die Sehnsucht der Schwestern Gusmão". Zwar läuft er in den Kinos Brasiliens, die Ancine ließ im Dezember aber plötzlich Filmplakate von ihrer Webseite und dem Hauptsitz der Behörde in Rio entfernen und sagte außerdem eine kostenlose Ausstrahlung ab. International wurde die deutsch-brasilianische Produktion prämiert und sogar für einen Oscar gehandelt.



Anders als "Marighella", der Film über den Guerilla-Kämpfer, ist "A Vida Invisível" kein vordergründig politischer Film. Er verfolgt das Leben zweier entfremdeter Schwestern im Rio der 1940er und 50er Jahre. Die aus der konservativ-religiösen Sicht der Regierung Bolsonaro wohl kritischsten Inhalte: eine recht explizite und grobe Sexszene und eine Frau, die eine Abtreibung in Erwägung zieht.